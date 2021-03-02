В Тверской области на газификацию районов из бюджета добавят 202 млн рублей

Согласно госпрограмме газификации Тверской области в 2021-2025 годах газ проведут в 10 муниципалитетов юго-запада и северо-востока. Фото: ПТО

202 млн рублей дополнительно будет выделено из регионального бюджета на 2021-2022 годы небольшим районам на газификацию. На заседании областного правительства 2 марта приняты изменения профильную госпрограмму.

Эти дополнительные средства должны помочь малым районам снизить расходы на софинансирование по программе газификации.

- Мы сейчас должны синхронизироваться с Газпромом по срокам, и чтобы у нас у всех муниципалитетов была проектная документация по этому направлению. Темп берём высокий, параллельно надо делать все документы, - отметил губернатор Игорь Руденя на заседании.

Доля софинансирования по газификации для муниципалитетов численностью населения от 8 до 10 тысяч человек уменьшена с 20% до 3%. Для муниципалитетов с численностью населения от 5 до 8 тысяч человек - до 2%. Для районов, где живет меньше 5 тыс. человек, до 1%.

Согласно госпрограмме газификации Тверской области в 2021-2025 годах газ проведут в 10 муниципалитетов юго-запада и северо-востока, где до сих пор нет голубого топлива.