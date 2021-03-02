В Твери женщина украла у бывшего возлюбленного снаряжение для рыбалки

В Тверской области женщина украла у экс-возлюбленного снаряжение для рыбалки на 68 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2 марта в Заволжский отдел тверской полиции обратился 38-летний житель, у которого из гаража вынесли удочки и лодочный мотор. Оказалось, что имущество присвоила 33-летняя тверичанка. Раньше они с заявителем вместе жили.

Во время разбирательств выяснили, что тверичанин выгнал возлюбленную из квартиры. Но та, пока собирала вещи, прихватила ключи от гаража и в один прекрансый день проникла туда.

С помощью друга, которого ввела в заблуждение, женщина похитила лодочный мотор и три удочки. С вещами они поехали к ничего не подозревающему покупателю, который нашел этот товар на сайте объявлений.

Злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что мотор продала за пять тысяч рублей, а удочки просто выкинула.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимально тверичанке может грозить до пяти лет тюрьмы. Идет следствие.