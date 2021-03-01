Следователи Тверской области просят содействия в установлении личности мужчины, подозреваемого в убийстве

Следователи просят помощи в установлении личности мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следствие обращается к общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности мужчины, чей череп был найден в лесу, рядом с трассой М-9 "Балтия".

По факту убийства жителя Твери расследуется уголовное дело. Преступление было совершено в ноябре 2019 года. По версии следствия, двое неустановленных лиц, напали в гараже на мужчину и сильно его избили, от полученных травм потерпевший скончался.

Злоумышленниками из дома погибшего было похищено имущество. Подозреваемые до сих пор не установлены. Спустя год, в лесу у автобусной остановки на трассе М-9 "Балтия", был обнаружен череп человека. Экспертиза показала, что мужчина может быть причастен к убийству жителя Твери.

- В ходе расследования уголовного дела проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, установлены генетические признаки лица мужского пола. Также проведена криминалистическая судебная экспертиза, по результатам которой выполнена реконструкция лица по черепу, - сообщает следственный комитет и просит всех, кому что-либо известно о личности данного человека, сообщить информацию по телефону: 8 (4822) 65-62-28.