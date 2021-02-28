В Твери пройдёт арт-вечер с песочным шоу

Арт-вечер с песочиной анимацией пройдет в Твери. Фото: афиша выставки

6 марта Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает всех желающих на арт-вечер. Мероприятие проводится в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».

Как сообщают организаторы мероприятия, на выставке представлены работы более 32 художников. Также в программе - песочное шоу. Художник песочной анимации Катарина Лав в режиме реального времени создаст знаменитые работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Фриды Кало, Винсента Ван Гога и других художников. Весь процесс будет сопровождаться рассказом о художниках и их произведениях.

В завершение вечера любой желающий сможет смастерить картина из песка. На мероприятие необходима предварительная запись по номеру телефону 8-919-066-96-15.