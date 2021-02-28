«Роскосмос» планирует построить в Калязине Тверской области центр дистанционного зондирования Земли

Вот эту обсерваторию «Роскосмос» и планирует реконструировать. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

«Роскосмос» планирует построить центр дистанционного зондирования Земли в городе Калязин Тверской области. Центр будет базироваться на территории Калязинской радиоастрономической обсерватории. Буквально на днях Главгосэкспертиза России утвердила проект реконструкции Центра дальней космической связи «Калязин».

Как сообщает «Интерфакс», в этом центре будет находиться Фонд данных дистанционного зондирования Земли и Единый банк геоданных.

Что до архитектуры центра, то разработчики проекта сообщают, что она будет включать в себя, в том числе, и одноэтажное здание в нем разместится резервное хранилище для будущего фонда и склад запчастей. Энергоснабжение центра будет автономным - здесь расположится своя блочная электростанция и трансформаторная подстанция. Проект предусматривает так же реконструкцию Калязинской обсерватории.

Когда будет дан старт строительству пока неизвестно. Однако, сообщается, что строить будут на деньги федерального бюджета и собственных средств застройщика АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института".