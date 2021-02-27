В Тверской области спрогнозировали сильную гололедицу и порывистый ветер

В регионе - гололедица. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сегодня, 27 февраля, в нашем регионе, особенно в восточных и центральных районах, будет сильная гололедица. Об этом предупредили синоптики тверского гидрометцентра.

Кроме того, в течение суток ожидается мощный ветер порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителям Тверской области надо быть осторожней на улице, в такую погоду упасть очень легко, а это грозит травмами. Как мы писали, в тверские травмпункты обращается много пострадавших в последние дни.

ГУ МЧС России по Тверской области в связи с гололедицей на дорогах призывает к осторожности водителей. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию от других участников движения, а при возможности поменьше пользоваться машинами сегодня.

Также тверское ГУ МЧС предупреждает и любителей порыбачить зимой или просто походить по льду водоемов:

- Из-за нестабильности температурных режимов в дневное и ночное время лед на водоемах очень непрочный и опасный. Возрастает вероятность возникновения несчастных случаев, связанных с провалами людей и техники под лед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.