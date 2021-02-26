Под Тверью водитель на "пятнашке" сбил пьяного пешехода

Пострадавшего госпитализировали Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 25 февраля, на 6-м км автодороги М-10 "Россия" - Чуприяновка - Старый Погост в Калининском районе Тверской области.

59-летний пешеход с признаками алкогольного опьянения при переходе проезжей части вне пешеходного перехода не убедился в отсутствии автомобилей и оказался под колесами "ВАЗ 2115" под управлением 60-летнего мужчины.

С травмами пострадавший был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

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