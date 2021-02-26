Продавцы семян в Тверской области привлечены к ответственности

Партии семян не прошли проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

25 февраля в ходе инспекционной проверки на рынке в Бежецке специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области было установлено, что в двух случаях граждане реализовывали партии пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Виновные привлечены к административной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.