В Тверской области подтверждено 146 случаев коронавируса

В регионе подтверждено 146 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 26 февраля, подтверждено 146 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 437 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 30 635 человек (+193 за последние сутки).

Изолировано 2186 больных (-37).

Умерли 616 человек (0 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 26 февраля в областной столице выявлено 10640 заболевших (+53 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2305 (+5)

Вышневолоцкий городской округ – 1885 (+2);

Ржев – 1839 (+10);

Торжок – 1484 (+16);

Кимры – 1408 (+6);

Калининский район – 1389 (+11).

Прививку от коронавируса сделали 46 737 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 704 человека.

За весь период в регионе проведено 587 088 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 022.