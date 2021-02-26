На 5000 рублей оштрафовали жителя Тверской области, который бил и окунал жену под струю воды

Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жителю Тверской области, измывавшемуся над собственной женой, присудили 5000 рублей штрафа.

По материалам Бежецкого межрайонного суда Тверской области, в июле 2020 года между супругами произошла ссора. Выйдя из себя, мужчина дал жене пощечину, после чего схватил за волосы и потащил в ванную комнату. Там, держа голову супруги под струей воды, он несколько раз ударил ее кулаком в лицо. На лице у женщины остались кровоподтеки.

-Указанные повреждения не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека, - поясняет пресс-служба Бежецкого межрайонного суда Тверской области.

Поэтому под уголовную статью этот факт домашнего насилия не попал. Решением мирового судьи судебного участка № 3 Тверской области мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения (ст.6.1.1 КоАП РФ), и ему назначили штраф - 5000 рублей.

Но и с таким исходом дел распустивший руки супруг был не согласен. Он обжаловал это решение в Бежецком межрайонном суде. Однако суд нашел обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.