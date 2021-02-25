В Тверском ТЮЗе главный режиссер сам сыграет премьеру в марте

В Тверском ТЮЗе главреж Иван Пачин в марте сыграет моноспектакль. Фото: пресс-служба Тверского ТЮЗа.

В Тверском театре юного зрителя 12, 13 и 14 марта пройдет премьера постановки «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Режиссёр, инсценировщик и исполнитель – главный режиссёр ТЮЗа Иван Пачин. Возрастной рейтинг – «6+».

Новая постановка основана на повести шведа Ульфа Старка, одного из самых известных детских писателей во всем мире. Иван Пачин уже представлял эту постановку на других площадках, но не на таких больших. И не в Твери. Поэтому в тверском ТЮЗе будет полноценная премьера.

Эта история рассказывает о том, как важно, чтобы в семь лет у тебя был дедушка. Который пригласит в гости, угостит кофе, возьмёт с собой на рыбалку и т.д. И, если дедушки нет, то на свете существует место, где дедушек полным-полном... Такова любопытная завязка истории шведского автора.

Билеты уже есть на сайте ТЮЗа и в кассе.