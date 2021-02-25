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Некачественный творог выявили на двух предприятиях Тверской области

Пробы были отобраны Росселхознадзором
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В твороге нашли кишечную палочку

В твороге нашли кишечную палочку

Фото: Тимур ХАНОВ

В Тверской области инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора на молокоперерабатывающих предприятиях Андреапольского и Бежецкого районов были отобраны пробы молочной продукции.

В ходе экспертизы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в твороге жирностью 9% выявлены бактерии группы кишечной палочки, а в обезжиренном продукте установлена доля микробной трансглутаминазы, которой там быть не должно.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются все необходимые меры по недопущению оборота некачественной продукции.