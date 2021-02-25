Водитель на иномарке застрял на полусфере на бульваре Радищева в Твери

Водитель пытался развернуться и застрял Фото: vk.com/live_tver

ДТП произошло на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской в Твери 25 февраля.

Водитель на автомобиле "Тойота Камри" попытался развернуться на пешеходном переходе и "повис" на ограничивающей полусфере. Фотографии появились в сообществе "Я живу в Твери" в соцсети.

Мужчине пытались помочь рабочие, которые в это время убирали с улицы снег, но чем закончилось ДТП осталось неизвестным.

Как отмечают подписчики сообщества, если водитель не местный, то мог не заметить или вовсе не знать об ограничительных сферах под снегом.

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