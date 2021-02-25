В Тверской области будет открыт центр добровольчества, а в школах появятся советники по воспитанию

В областном правительстве рассмотрена госпрограмма «Молодёжь Верхневолжья» на 2021-2026 годы. Фото: Александр ЖМУЛИН

В ближайшие шесть лет ежегодно детским и молодежным объединениям и поисковым отрядам региона предусмотрена поддержка в 8,1 млн рублей. Она заложена в госпрограмме Тверской области «Молодёжь Верхневолжья» на 2021-2026 годы.

Ей сегодня был посвящен один из пунктов повестки заседания регионального правительства.

- Важно сконцентрировать усилия на воспитании молодежи на основе наших духовно- нравственных ценностей и, конечно же, необходимо вовлекать молодых людей в процессы экономического, социального и технологического развития нашего региона, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На 2021 год в госпрограмму включено создание в Твери первого регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив.

Также планируется открытие новых образовательных центров «Точка роста», развитие программ по профориентации и трудоустройству молодых людей.

Кроме того, как сообщает областное правительство, в этом году школах и колледжах региона появятся советники по воспитательной работе. Новая должность в образовательных учреждениях вводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

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