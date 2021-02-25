В Твери 12-летний мальчик выпал из окна второго этажа

Мальчик выпал из окна и получил травмы Фото: областной минздрав

ЧП произошло в Твери 24 февраля. О случившемся сообщила прокуратура Тверской области.

Известно лишь, что 12-летний мальчик выпал из окна второго этажа в доме по месту проживания.

Несовершеннолетний получил травмы. По поручению прокурора области по данному факту организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также проведени доследственной проверки организовано следователем Заволжского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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