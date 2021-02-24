Должник чуть не лишился водительских прав из-за алиментов в Тверской области

Алиментщик выплатил 99 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исполнительное производство о взыскании алментов на содержание детей было открыто на жителя Тверской области. 43-летний мужчина задолжал по алиментам 99 000 рублей.

Алиментщика известили о задолженности, но никаких мер отец несовершеннолетних детей не предпринял. После того, как должника предупредили об ограничении использования водительского удостоверения, мужчина выплатил долг в полном объеме.

Всего, на 1 февраля 2021 года работниками УФССП России по Тверской области вынесено 900 постановлений в отношении алиментщиков, взыскано около миллиона рублей.

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