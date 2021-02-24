Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Случай бешенства зарегистрирован у енотовидной собаки, патологический материал поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию из Сандовского района.
Отстрел дикого животного был произведен в километре от деревни Тюхтово на территории общественной организации охотников "Заречье" по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках эпизоотического мониторинга.
Полученные лабораторией результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.