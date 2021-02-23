Движение по улице Дарвина в Твери открыто, автобусы вернулись на обычные маршруты

Утром 23 февраля четыре автобуса временно изменили маршруты в связи с порывом трубы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Движение по улице Дарвина в Твери восстановлено, пассажирские автобусы №№ 2, 33, 202 и 227 вернулись на обычные маршруты.

Напомним, утром 23 февраля движение пассажирского транспорта по улице Дарвина было закрыто в связи с порывом трубы недалеко от Дворца детей и молодежи. Из-за этого временно изменили маршруты движения автобусы "Верхневолжского АТП" - №№ 2, 33, 202 и компании "СВТК" - № 207.

Как подтвердил "КП"-Тверь" транспортный оператор "Транспорт Верхневолжья", все эти маршруты вернулись к своим обычным схемам движения через улицу Дарвина.