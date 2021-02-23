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Коронавирус Covid-19

В Тверскую область привезли 8,2 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регионе продолжают массово делать прививки от ковида
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверскую область доставили 8200 доз вакцины от коронавируса.

В Тверскую область доставили 8200 доз вакцины от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 23 февраля в Тверской области сделали прививку от коронавируса 43 686 человек. На них израсходовали чуть больше 72% от имеющейся в регионе вакцины. За прошедшие сутки привились 230 человек.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в регионе от коронавируса планируют привить более 60% жителей.

Всего в области работают 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет портала «Госуслуги» или на сайте медицинской инфосистемы. А также по номеру 122. Телефоны пунктов вакцинации есть на сайте Минздрава Тверской области. Трудятся и выездные прививочные бригады, с которыми можно связаться через ЦРБ.

Коронавирус в Тверской области