В Твери украденное квартирантками имущество на 80 тысяч рублей вернули владельцу

В Твери арестованы мать и дочь, обокравшие мужчину, который сдавал им квартиру. Фото: Яна ЛИСИНА

39-летний тверичанин стал замечать, что из дома пропадают вещи и обратился в полицию. Оказывается к кражам причастны ранее судимые мать и дочь. Они какое-то время снимали жилье у пострадавшего.

Когда мужчина впервые обнаружил пропажи, то попросил женщин съехать. Однако, они возвращались за чужим ценным имуществом, имея запасные ключи.

Мать и дочь арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вещи, совокупная стоимость которых оценили в 80 тысяч рублей, вернули хозяину.