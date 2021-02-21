79 человек в Козловском поселении Тверской области получили прививки от коронавируса

Всего на данный момент в Тверской области от ковида привились 43 188 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области выездная прививочная бригада Спировской ЦРБ провела вакцинацию от коронавируса жителей Козловского поселения. Прививки от COVID-18 получили 79 человек. Среди них - педагоги, медики, жители села и ближних деревень.

Всего на данный момент в Тверской области от ковида привились 43 188 человек. По информации областного правительства, это 90,6% от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. За вчерашний день, 20 февраля, вакцинацию прошли 1035 человек.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Тверской области: Все пункты вакцинации, адреса и телефоны. Далее...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.