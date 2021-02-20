Водители синих автобусов в Твери проходят ежегодный инструктаж Фото: ПТО

В Верхневолжском АТП водители синих автобусов "Транспорта Верхневолжья" проходят ежегодный инструктаж на профпригодность. 20-часовая программа идет с привлечением сотрудников ГИБДД.

Участники разбирают ситуации на дорогах, обслуживание маломобильных категорий граждан, ситуации с участием пешеходов и велосипедистов и другие темы, проходят оказание первой медицинской помощи.

По окончанию программы все водители должны будут сдать зачет. Те, кто не подтвердит необходимые знания, будет отстранен от управления транспортными средствами.

Напомним, транспортная реформа была проведена в Твери 3 февраля 2020 года и хорошо себя зарекомендовала. Всед за Тверью внедрение новой модели пассажирских перевозок планируется в других муниципалитетах.

- У нас есть планы по дальнейшему развитию транспортной модели на всей территории Тверской области. Но важно действовать последовательно. Персонал должен соответствовать предъявленным корпоративным стандартам, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.