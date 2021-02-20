Администрацию Зубцова Тверской области обязали снести четыре аварийных дома

Администрацию Зубцова обязали снести аварийные дома
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ходе прокурорской проверки установлено, что администрацией Зубцова не осуществлен снос четырех расселенных аварийных домов, причиняющих угрозу жизни и здоровью населения.
По данным фактам в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации муниципального образования незаконным.
По требованию прокуратуры суд обязал власти снести аварийные строения. Решение суда в законную силу не вступило.
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