Администрацию оштрафовали за отсутствие воды и света в деревне Тверской области

Администрацию оштрафовали за нарушения
Фото: Иван МАКЕЕВ
К Вышневолоцкому межрайонному прокурору обратился житель деревни Белое и сообщил, что колодец в деревне находится в неудовлетворительном состоянии, возможности забора воды нет, подвоз воды населению не обеспечен. Колодец в реестре муниципальной собственности не значится.
Кроме того, на улице отсутствует освещение. Мужчина обращался в местную администрацию, но его заявление осталось без внимания.
На представление прокурора глава Вышневолоцкого городского округа также не отреагировал, меры к устранению нарушений не приняты. Возбуждены дела об административных праавонарушениях.
Виновные оштрафованы на 55 000 рублей. Постановления суда вступили в законную силу.
В Вышневолоцкий межрайонный суд также направлен административный иск о признании незаконным бездействия администрации Вышневолоцкого городского округа Тверской области.