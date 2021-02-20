Администрацию оштрафовали за отсутствие воды и света в деревне Тверской области

Администрацию оштрафовали за нарушения Фото: Иван МАКЕЕВ

К Вышневолоцкому межрайонному прокурору обратился житель деревни Белое и сообщил, что колодец в деревне находится в неудовлетворительном состоянии, возможности забора воды нет, подвоз воды населению не обеспечен. Колодец в реестре муниципальной собственности не значится.

Кроме того, на улице отсутствует освещение. Мужчина обращался в местную администрацию, но его заявление осталось без внимания.

На представление прокурора глава Вышневолоцкого городского округа также не отреагировал, меры к устранению нарушений не приняты. Возбуждены дела об административных праавонарушениях.

Виновные оштрафованы на 55 000 рублей. Постановления суда вступили в законную силу.

В Вышневолоцкий межрайонный суд также направлен административный иск о признании незаконным бездействия администрации Вышневолоцкого городского округа Тверской области.