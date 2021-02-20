Новую модель японских экскаваторов будут собирать на заводе Hitachi под Тверью

Завод Hitachi в Тверской области начинает выпуск экскаваторов новой модели Фото: ПТО

Российский завод Hitachi Construction Machinery Eurasia, расположенный в Тверской области,с февраля 2021 года начинает сборку экскаваторов новой модели ZX400LCH-5G. Ранее они поставлялись из Японии.

Завод под Тверью работает с 2013 года и выпускает 2000 экскаваторов массой 18-40 тонн в год. Экскаватор массой 38 тонн оборудован двигателем мощностью 184 кВт, оснащен ковшом вместимостью 1,9 куб. м, усиленным рабочим оборудованием и ходовой рамой. Машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях при строительстве и экскавации горных пород высокой плотности, металлического мусора и пр.

- Одна из наших приоритетных задач – создание в регионе новых производств, развитие максимально комфортной среды для индустриальных проектов, – считает губернатор Игоря Руденя.

Для запуска производства модели экскаватора на заводе было установлено новое оборудование. В связи с увеличением производства на заводе планируется создать дополнительные рабочие места по таким профессиям, как электросварщики на полуавтоматических машинах, маляры по металлу, слесари механосборочных работ.