На проспекте Корыткова в Твери водитель совершил ДТП и скрылся

Водитель совершил ДТП и скрылся в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авари произошла около 23:10 вечера, 19 февраля, на проспекте Николая Корыткова, в районе дома №5а в Твери.

Неустановленный водитель на автомобиле "Лада Гранта" неправильно выбрал скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди "Шевроле Лачетти" под управлением 40-летней женщины и столкнулся с ней.

С места происшествия виновник аварии скрылся. В ДТП пострадали 34-летний, не пристегнутый ремнем безопасности, и 36-летний мужчины-пассажиры "Лады". Их доставили в больницу.

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