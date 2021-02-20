В Тверской области началась регистрация на посещение музея "Поезд Победы"

"Поезд Победы" прибудет в Ржев 23 февраля Фото: ПТО

20 февраля в Тверской области началась регистрация желающих на посещение музея "Поезд Победы".

Уникальная передвижная историко-художественная экспозиция прибудет в Ржев в День защитника Отечества 23 февраля и пробудет в Городе воинской славы три дня, до 25 февраля включительно.

Экспозиция рассказвает о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружает посетителей в реалии военного времени.

Посещение выставки бесплатное. Регистрация открыта на сайте проекта. Пригласительный билет будет отправлен на электронную почту.

Дети от 12 лет могут зарегистрироваться самостоятельно и посетить экспозицию без сопровождения взрослых. Дети от 6 до 12 лет - с сопровождением, младше 6 лет не могут посещать экспозицию.