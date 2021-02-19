«Подростки, вам слово!»: в Тверском ТЮЗе прошла первая публичная читка пьесы

В Тверском ТЮЗе стартовали читки пьес (слева направо – арт. Константин Павлов, Дарья Астафьева, Надежда Мороз, Иван Жамойтин, засл.арт. Александр Романов, Елена Соколова, Владимир Крылов). Фото: Степан КАМЕНЕВ

Организация процесса проста – рассаживаются зрители, а сидящие перед ними актеры читают по ролям произведение. При этом понятно, что они это делают со всем исполнительским мастерством и четко расставленными акцентами. Режиссером первой читки стал новый главреж Тверского ТЮЗа Иван Пачин. В приветственном слове он отметил, что мнение подростков о драматическом произведении нашей соотечественницы Даны Сидерос особенно важно.

На таких читках пьес Тверской театр юного зрителя, что называется, на зрителе проверил – будет ли интересна пьеса театральной публике. В зале, а билеты стоили всего 100 рублей, было много школьников. Возрастной рейтинг «12+».

Сюжет пьесы «Черный апельсин», написанной в 2018 году, рассказывает о жизни обычных современных школьников 12-13 лет. Они ищут информацию в интернете, делятся эмоциями в социальных сетях, используют сленг и попадают в авантюрные истории. И вот внезапно в их мир черным апельсином вкатываются недетские проблемы… И «смерть» – это уже не просто слово.

Красной нитью через всю историю проходит тема взаимоотношений отцов и детей. Неслучайно на обсуждении произведения со зрителями, прошедшем сразу после читки, часть взрослых тверичанок сразу уже узнала себя в героине Надежды Мороз, матери подростка.

Да и сами тинейджеры, рассказывая о своих эмоциях, сходились во мнении, что характеры Жеки, Маши или Кама прописаны правдоподобно. Так действительно разговаривают, думают и ведут себя как представители подрастающего поколения. По поводу обстоятельств, в которые попадают главные герои, мнения разошлись. Одни посчитали их, скорее, нереальными, другие до конца поверили в замысел автора. Но, в целом, тверские театралы посчитали круг вопросов, поднятых Даной Сидерос, злободневным. Это еще и приправлено юмором.

Если формат будет востребован, читки пьес в Тверском ТЮЗе будут идти регулярно.

СПРАВКА КП

Дана Сидерос – это псевдоним московского поэта и драматурга Марии Кустовской. На сегодняшний день она – автор шести пьес, которые были поставлены в разных театрах России. За постановку «Черного апельсина» уже брались Волгоградский ТЮЗ, Челябинский Молодежный театр (где вначале была читка), Серовский театр драмы имени Чехова, Театр на Литейном. Пьеса получила первую премию драматургического конкурса «Маленькая ремарка» в 2019 году.