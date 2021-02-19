Школу и детский сад в Тверской области оштрафовали за антисанитарию на пищеблоках

Прокуратура проверила пищеблоки в детском саду и школе Фото: архив "КП"

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания детей в сандовской средней школе и детском саду.

Для приготовления пищи в учреждениях использовалась посуда, не отвечающая требованиям санитарных норм, работники своевременно не прошли санитарно-гигиеническое обучение, пищеблоки требуют косметического ремонта.

Должностные лица оштрафованы. Руководителям учреждений внесены представления. Приняты меры к устранению нарушений. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.