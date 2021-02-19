За четыре месяца с банковской карты жителя Твери списали 700 тысяч рублей

Деньги у мужчины похищал знакомый Фото: Валерий РОМАНОВ

На протяжении четрех месяцев с банковской карты 49-летнего жителя Твери происхоили несанкционированные списания денег. Различные суммы неизвестный тратил в торговых организация. Ущерб составил 700 тысяч рублей. О происходящем мужчина заявил в полицию.

Злоумышленником оказался 24-летний знакомый заявителя. Потерпевший одолжил крупную сумму денег своему знакомому, передав ему банковскую карту. Мужчина установил на свой телефон мобильное приложение, внес необходимые данные банковской карты и переводил деньги родственникам из сопредельного государства.

Уведомления об операциях владелец карты не получал. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.