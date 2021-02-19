«Мужество, доблесть и честь»: книжно–иллюстративная выставка открылась в Твери

Выставка открыта с 18 по 28 февраля в библиотеке имени Герцена. Фото: Библиотека имени Герцена.

В Михайловском зале тверской Герценки открылась книжно–иллюстративная выставка «Мужество, доблесть и честь», посвященная Дню защитника Отечества.

На выставке представлены книги по истории русской армии, литература о знаменитых полководцах и георгиевских кавалерах, истории военной техники и оружия, мемуары и художественные произведения на армейскую тему.

Выставка открыта с 18 по 28 февраля в библиотеке имени Герцена (Тверской проспект, 5). Вход для всех свободный. Не забудьте маски!

Справки по телефонам: 34-29-20, 63-01-15.