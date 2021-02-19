В Тверской области из дома петербуржца украли две лодки, бытовую технику и инструменты

Полиция задержала подозреваемого Фото: архив "КП"

В полицию о краже заявил 62-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что из его дома в Осташковском городском округе пропали две лодки ПВХ, обогреватели, болгарки, микроволновая печь, электрочайник и другие бытовые принадлежности.

Ущерб составил 47 000 рублей. В ходе розыска 46-летний подозреваемый был задержан. Выяснилось, что похищенное мужчина продал за 4000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.

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