В ночь на 18 февраля из Твери вывезли 2000 кубов снега

В Твери снег с тротуаров убирают 120 дворников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери коммунальные службы продолжают вывозить снег с городских улиц. Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех для проезда автомобилей.

В на 18 февраля с улиц Твери вывезено более 2000 кубометров снега, для работ по уборке было задействовано 59 единиц спецтехники – КДМ, тракторные щётки, пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы.

Днем продолжается расчистка и обработка дорог противогололёдными материалами. Тротуары убирают 120 дворников.

Администрации районов города проверяют состояни дворов и проездов.