Собака угодила в смертельную ловушку на набережной в Бологом Тверской области

Собака провалилась в дыру между бетоных плит и погибла Фото: vk.com/anonimbologoe

ЧП произошло на набережной в городе Бологое Тверской области 18 февраля. Молодая женщина с ребенком и собачкой прогуливалась вдоль озера, собака побежала к кустам и провалилась в яму.

Пока прохожие ждали спасателей, животное погибло. О происшествии в группе "Анонимное Бологое" написали подписчики.

Как позже сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, по прибытии на место, сотрудники передали информацию единой дежурной диспетчерской службе и местной администрации.

Сейчас опасный провал в бетонной плите огорожен, но жителям стоит быть осторожнее во время прогулок.

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