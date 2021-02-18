В Тверской области сын обокрал родителей

Фигуранта задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 54-летний житель Ржева. Мужчина рассказал, что из квартиры, где он проживает с женой и 25-летним сыном, пропала техника. Ущерб составил 30 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что кражу совершил сын заявителя. Молодой человек вынес из дома холодильник и морозильную камеру, которые загрузил в грузовик и попытался продать в одной из деревень. Выручить за технику ему удалось 8000 рублей.

В полиции он сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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