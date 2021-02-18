Ветеран через суд добился льгот в Тверской области

Ветеран через суд добился льгот Фото: архив "КП"

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по обращению местного жителя об установлении факта его работы на строительстве оборонительных сооружений в пределах тыловых границ действующих фронтов. Ранее мужчина получил отказ в оформлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

В целях восстановления прав ветерана прокурором предъявлено заявление в Центральный районный суд Твери о подтверждении факта работы гражданина 1931 года рождения на строительстве оборонительных сооружений в районе деревни Мамулино-Желтиково под городом Калининым и в Райпромкомбинате Центрального района.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

После установления юридического факту ветеран может претендовать на положенные льготы.