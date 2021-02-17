Безработный житель Осташкова задержан за серию краж в Тверской области

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 39-летний житель Осташкова. Мужчина сообщил, что неизвестный обокрал его дачный дом и автомобиль, похитив аккумулятор и компрессор. Ущерб составил 40 000 рублей.

Подозреваемого удалось установить. Им оказался безработный 33-летний житель Осташкова. Выяснилось, что накануне мужчина обокрал сейф знакомого и украл оттуда три охотничьих ружья.

При обыске у подозреваемого был изъят телевизор и одно гладкоствольное ружье, остальное он успел перепродать, а вырученные деньги потратить.

За совершенные преступления фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.