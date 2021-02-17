Магазин заплатит штраф за найм на работу иностранки в Твери

Магазин оштрафован на 400 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Постановлением Пролетарского районного суда Твери юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение постановления губернатора.

В ходе проверки сотрудниками полиции в магазине "Продукты", расположенном во дворе Пролетарки, выявлена гражданка Таджикистана. Женщина работала в магазине фасовщицей без соблюдения постановления губернатора, которым ограничивается возможность привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в сфере розничной торговли.

Юрлицо оштрафовано на 400 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.