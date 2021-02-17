Житель Тверской области заплатит штраф за то, что приставал к прохожим

Судом мужчина оштрафован на 2000 рублей Фото: архив "КП"

Инцидент произошел 10 февраля у кафе "Надежда" в Конакове Тверской области. Пьяный мужчина громко кричал у входа в кафе, нецензурно выражался и приставал к прохожим.

На место происшествия был вызван наряд полиции, но на просьбы соблюдать порядок мужчина не отреагировал и оказал неповиновение представителям власти.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

- В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе суда.

По решению Конаковского городского суда нарушитель оштрафован на 2000 рублей в доход государства.