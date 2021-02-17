У жительницы Твери из серванта украли драгоценности

Мужчина украл драгоценности у знакомой Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Твери. Вернувшись с работы, женщина заметила, что из серванта в квартире пропали драгоценности. Ущерб составил 25 000 рублей.

Полицейские опросили соседей, проверили ломбарды и места возможного сбыта краденного. В ходе розыска установлено, что кражу совершил 22-летний безработный знакомый заявительницы. Некоторое время мужчина жил вместе с ней в квартире.

Вырученные от продажи украшений деньги он потратил. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.