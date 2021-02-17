Рецидивист угнал автомобиль у молодой девушки в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Кувшиновский отдел полиции обратилась 19-летняя местная жительница и заявила, что неизвестный угнал автомобиль, припаркованный во дворе.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался неоднократно судимый 27-летний мужчина.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый заметил автомобиль и решил прокатиться. Сигнализация была неисправна. Мужчина завел двигатель и поехал к приятелю. Друзья покатались по Кувшиновскому району, а на въезде в город их задержал патруль.

Угонщик находится под арестом. Возбуждено уголовное дело.