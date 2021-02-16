Ефим Беренштейн прочтет в Твери лекцию к 155-летию поэта и ученого Вячеслава Иванова

Ефим Беренштейн известен в Твери как блистательный рассказчик. Фото: tverlib.ru

Опытный рассказчик, поэт, филолог и культуролог, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн прочитает в Твери лекцию о поэте Серебряного века Вячеславе Иванове.

Вячеслав Иванов - «человек универсальной культуры». Так писал о нем еще один наш выдающийся соотечественник - русский религиозный философ и публицист Николай Бердяев. Действительно, Иванов был не только талантливым поэтом, но и ученым-философом, исследователем ницшеанского дионисийства, а еще литературным критиком, переводчиком античной лирики, драматургом и публицистом.

Лекция состоится в Тверской областной библиотеке имени Горького в среду, 17 февраля, в 18:00. Гостей будут ждать в Славянском зале. Всех пришедших просят соблюдать масочный режим.