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Директор фирмы при исполнении госконтракта украл из бюджета Твери 5,5 миллионов рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Директор фирмы похитил из бюджета 5,5 млн рублей

Директор фирмы похитил из бюджета 5,5 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

В Твери по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере задержан директор коммерческой фирмы.

Оперативниками установлено, что в 2019 году, при выполнении госконтракта руководитель организации внес завышенные сведения о выполненных работах в акт приема, которые не соответствовали установленному техническому заданию. Используя в работе более дешевые материалы, фигурант похитил из бюджета более 5,5 миллионов рублей.

Следователем УМВД России по городу Твери по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Криминал