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Из Твери до Смоленска теперь можно доехать на автобусе

Запущен рейсовый маршрут
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Из Твери до Смоленска запустили ресовый автобус

Из Твери до Смоленска запустили ресовый автобус

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 16 февраля из Смоленска до Твери и обратно жители двух областей и туристы смогут доехать на рейсовом автобусе.

Общественный транспорт будет отправляться от автовокзала в Смоленске по вторникам и субботам в 7:00 утра, а из Твери - по средам и воскресеньям в 8:00.

- Автобус будет следовать через Сафоново, Вязьму, Сычевку и Ржев, - сообщает информагентство "О чем говорит Смоленск".

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