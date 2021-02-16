Из Твери до Смоленска теперь можно доехать на автобусе

Из Твери до Смоленска запустили ресовый автобус Фото: Евгения ГУСЕВА

С 16 февраля из Смоленска до Твери и обратно жители двух областей и туристы смогут доехать на рейсовом автобусе.

Общественный транспорт будет отправляться от автовокзала в Смоленске по вторникам и субботам в 7:00 утра, а из Твери - по средам и воскресеньям в 8:00.

- Автобус будет следовать через Сафоново, Вязьму, Сычевку и Ржев, - сообщает информагентство "О чем говорит Смоленск".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.