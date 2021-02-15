Под Тверью водитель спас дедушку, который чуть не попал под поезд

Мужчина спас дедушку, который чуть не погиб под колесами поезда Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Пост благодарности появился в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети 15 февраля. В районе деревни Михайловское в Калининском районе пожилой мужчина чуть не попал под поезд. Его спас проезжающий мимо водитель.

Мужчина оттащил дедушку с путей и помог ему дойти до дороги.

- Спасибо мужчине на чёрном "Рено". Сегодня в 15:00 мы стояли на железнодорожном переезде, ждали пока пройдёт поезд. Но вижу такую картину, мужчина выскакивает из машины и бежит к железнодорожным путям. За сугробом снега, оказывается, сидит на путях дедушка с палочкой. Мужчина его оттаскивает в сторону, чтобы прошёл поезд, потом помогает ему дойти до дороги (правда он его практически донес), - написала в посте Марина Гоголева. - Спасибо, что остались настоящие мужчины, которые помогут в трудную минуту и не пройдут мимо.

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