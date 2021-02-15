Тверские судебные приставы запустили сервис обслуживания населения по телефону

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области создана группа телефонного обслуживания. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверские судебные приставы запустили новый сервис по консультированию населения: в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области создана группа телефонного обслуживания.

Номер телефона, по которому начали консультировать специалисты: 8 (4822) 55-91-56. Расписание работы группы телефонного обслуживания судебных приставов следующее:

понедельник - четверг с 09:00 до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45.

В региональном УФССП также напоминают, что узнать о своих долгах и получить другую информацию можно онлайн: воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», мобильным приложением «ФССП России» и порталом «Госуслуг».

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