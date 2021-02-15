Тверские судебные приставы запустили сервис обслуживания населения по телефону

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области создана группа телефонного обслуживания.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Тверские судебные приставы запустили новый сервис по консультированию населения: в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области создана группа телефонного обслуживания.
Номер телефона, по которому начали консультировать специалисты: 8 (4822) 55-91-56. Расписание работы группы телефонного обслуживания судебных приставов следующее:
понедельник - четверг с 09:00 до 18:00;
пятница с 09:00 до 16:45.
В региональном УФССП также напоминают, что узнать о своих долгах и получить другую информацию можно онлайн: воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», мобильным приложением «ФССП России» и порталом «Госуслуг».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.