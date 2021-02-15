Традиционную Масленицу в усадьбе Домотканово под Тверью отменили из-за коронавируса

Масленица в Домотканово - праздник аутентичный и ставший доброй традицией для многих тверичан. Фото: Елена Войткевич

"Широкая Масленица" в усадьбе Домотканово под Тверью в этом году не состоится.

- В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия «Широкой Масленицы в Домотканово» в 2021 году отменены. Благодарим вас за понимание! - сообщила 15 февраля Тверская областная картинная галерея.

Масленица в Домотканово - праздник традиционный во всех смыслах. Он проходит в 20-ти километрах от Твери уже который год. Гулянья привлекают гостей своей аутентичностью: там поют старинные обрядовые песни, водят сложные хороводы, разворачивают ярмарочный балаган и устраивают соревнования по перетягиванию каната.

Отпраздновать Масленицу в Домотканово приезжали целыми семьями. К сожалению, в этом году праздник отменили. Это, безусловно, огорчит всех любителей фольклора и веселого отдыха на свежем воздухе. Однако организаторы просят отнестись к печальному известию с пониманием: здоровье их больших и маленьких гостей в этом году оказалось важнее веселья.

СПРАВКА "КП"

Усадьба Домотканово (Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь) - единственный в стране Мемориально-художественный музей Валентина Серова. Он основан в 1965 году, располагается в бывшей усадьбе художника, земского деятеля и музейного работника Владимира Дмитриевича фон Дервиза. С 1976 года в усадьбе Домотканово находится филиал Тверской картинной галереи.

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