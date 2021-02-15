В Тверской области в олимпиадах поучаствовали свыше 450 школьников

Больше всех победителей - из Твери. Фото: "КП" Архив

В тверском регионе в школах прошли олимпиады областного этапа, в них поучаствовали более 450 школьников. Как сообщает региональное правительство, 11 учеников победили, 70 ребят стали призерами.

Самые многочисленные команды представили школы из Твери, Торжка, Кашина, Кимр, Вышнего Волочка, Конаково, Бологого и Осташкова.

Больше всех победителей - из Твери, из средней школы № 17, многопрофильной гимназии № 12, гимназии № 6, а также из Тверского лицея.

Олимпиады проводятся по 20 предметам в четыре этапа: школьном, муниципальном, региональном и заключительном. По 16 дисциплинам ребята уже показали свои знания. Завершится региональный этап 20 и 22 февраля сдачей немецкого языка.