В Тверской области застрелили двух самцов и трех самок волка

В Тверской области подстрелили пять волков Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Минприроды Тверской области ведет государственный мониторинг охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета. Так, 11 февраля охотопользователями в Калининском районе было добыто пять особей волка - двое самцов и три самки. Численность волков на территории удалось урегулировать.

- В период 2019-2020 годов на территории тверского региона в рамках спортивно-любительской охоты и охоты в целях регулирования численности добыто более 300 волков, - рассказали в Минприроды.

Работа по обследованию территорий ведется постоянно и, в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, незамедлительно принимается решение о регулировании численности диких животных в рамках спортивной и любительской охоты.