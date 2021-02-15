В Твери на два месяца ограничат движение около академии ВКО имени Георгия Жукова

В Твери на два месяца перекроют улицу в Твери Фото: Виктор Буздин

В Твери на два месяца перекроют участок от улицы Лидии Базановой до набережной Реки Лазури, в районе Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Георгия Жукова. Движение и парковку ограничат с 6:00 утра 15 февраля до 23:00 вечера 15 апреля 2021 года.

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.

На участке установлены временные дорожные знаки. Водителям стоит заранее планировать маршруты следования и парковку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.